الحبوب والأسمدة.. مناورة بوتين الجديدة أمام عقوبات الغرب

طالب القائد الأعلى لقوات "الناتو" في أوروبا كريستوفر كافولي بوجود نهج كامل في التعامل مع الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية، والذي يهدد بنقص الغذاء العالمي واستمرار الاضطرابات السياسية حول العالم.
وأضاف كافولي، في تصريحات نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن مشكلة تصدير الحبوب لم تعد أزمة أوكرانية فحسب، بل أزمة عالمية أيضًا، خاصة أن أوكرانيا تصدر نحو 10 بالمئة من القمح العالمي، وسيبدأ حصاد القمح بنهاية شهر يونيو الجاري.
ومع سيطرة روسيا أو إغلاقها فعليا لجميع موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، توقفت شحنات الحبوب من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية في 24 شباط الماضي والتي أتمت يومها الـ100.
كرة الاتهامات
عرقلت العملية العسكرية صادرات أوكرانيا من القمح والسلع الأخرى، مما أضر بالمستهلكين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة في أفقر دول العالم، كما أصبح العالم مهددا بأزمة غذاء طاحنة وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
في السياق، يقول الباحث في شؤون العلاقات الخارجية محمود الخليفي: "كرة الاتهامات حول أزمة الغذاء يتم نقلها من الملعب الروسي تارة للملعب الأوكراني الأوروبي تارة".
وتابع: "يقول الغرب إن روسيا هي السبب المباشر في الأزمة لقيامها بالهجوم على أوكرانيا مما منع تصدير الحبوب والزيوت إلى باقي دول العالم، فيما تلقي موسكو بالتهمة على الغرب بسبب فرضه العقوبات عليها".
ويُضيف الخليفي، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوضع العالمي، يضع كثيرا من البلاد على حافة الكارثة، خاصة لأن ثلث صادرات القمح حول العالم يأتي من روسيا وأوكرانيا، بخلاف وجود مشكلة كبرى وهي دخول موسم الحصاد، ما يعني أن يستحيل الحصاد في ظل العمليات القتالية في الكثير من المناطق.
وأوضح الباحث في شؤون العلاقات الخارجية، أنه بالنظر إلى الأرقام الرسمية نجد أن معدل صادرات الحبوب من أوكرانيا تراجع لأكثر من النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الجانب الروسي الذي يواجه الاتهامات الدولية بالتسبب في أزمة غذاء عالمية، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قائلًا إنّه "لا توجد أي مشكلات في شَحن الحبوب من أوكرانيا"، مضيفاً أنّه يمكن "تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر رومانيا وبولندا".
وأكد بوتن، في تصريحاته، أنّ "روسيا مستعدة لضمان أمن صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا، وموانئ بحر آزوف".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "سفن نقل الحبوب تستطيع العبور من دون مشاكل إذا قامت أوكرانيا بتطهير الموانئ من الألغام"، لافتاً إلى أن "روسيا لن تقوم بشن هجمات من البحر في أثناء إزالة الألغام".