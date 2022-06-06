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إقتصاد

بوتين يحدد أسباب الازمة الاقتصادية العالمية... ماذا قال؟

Lebanon 24
06-06-2022 | 10:00
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الأخطاء طويلة الأمد التي ارتكبتها الدول الغربية في السياسة الاقتصادية والعقوبات أدت إلى حدوث تضخم عالمي وزيادة الفقر ونقص الغذاء.

وجاء ذلك في رسالة موجهة من الرئيس الروسي للمشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين، وتم نشرها على موقع الكرملين اليوم الاثنين.
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وجاء في الرسالة: "ينعقد منتدى (بطرسبورغ الاقتصادي الدولي) في وقت صعب بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره. لقد أدت سنوات عديدة من الأخطاء التي ارتكبتها الدول الغربية في السياسة الاقتصادية والعقوبات غير المشروعة إلى موجة من التضخم العالمي وتدمير الخدمات اللوجستية المعتادة وسلاسل الإنتاج، وإلى زيادة حادة في الفقر ونقص الغذاء، ولكن كما يحدث دائما جنبا إلى جنب مع التحديات تنفتح الآفاق، وهذا هو السبب في أن شعار المنتدى (عالم جديد - فرص جديدة)". 

وأشار بوتين إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

ولفت بوتين إلى أن عشرينيات الألفية الجديدة بالنسبة لروسيا ستكون فترة تعزيز السيادة الاقتصادية، بينما سيحافظ اقتصاد البلاد على مساره حول التعاون الدولي.

كذلك أشار بوتين إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيواصل تقديم مساهمة كبيرة في حل المهام ذات الأولوية. وأكد أن من المصلحة المشتركة تنشيط التجارة والاستثمار وتشجيع التطوير المشترك للتقنيات وتقوية أسواق المال وزيادة حصة التسويات التجارية بالعملات الوطنية.

وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ في الفترة من 15 وحتى 18 يونيو الجاري منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم."تاس"


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