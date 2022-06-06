Advertisement

إقتصاد

هل تغادر الشركات الكورية الجنوبية السوق الروسية؟

Lebanon 24
06-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-959568-637901223151703248.jpg
Doc-P-959568-637901223151703248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد مسؤول كوري جنوبي أن الشركات الكورية الجنوبية لن تغادر السوق الروسية، كما أنها تفكر في إمكانية شراء أسهم الشركات الأجنبية التي قررت المغادرة.

وجاء ذلك بحسب ما قاله الرئيس الفخري لاتحاد رجال الأعمال الكوري الجنوبي في الاتجاه الشمالي كيم يون سيك في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية.
Advertisement

وقال سيك، الذي يترأس أيضا شركة Shindong Enercom: "الشركات التي دخلت السوق الروسية مثل Hyundai Motor و Lotte لا تفكر في المغادرة على الإطلاق، بل على العكس يرغبون في الاستحواذ على الشركات الأمريكية أو اليابانية التي تغادر السوق".

وأضاف: "جنبا إلى جنب مع شركائنا الروس، نود أيضا شراء شركات الطاقة اليابانية في سخالين وأماكن أخرى من أجل تحويلها إلى شركات تنتج الطاقة الخضراء، مثل الهيدروجين".

ووفقا لسيك، فإن شركته هي حاليا الشركة الوحيدة من كوريا الجنوبية التي تقدمت بطلب للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مشيرا إلى أن معظم المتقدمين هم شركات أمريكية، وهذا يدل على تطلع قطاع الأعمال للتغييرات السياسية و"الثقة في أن التجارة والتعاون الاقتصادي سوف يستقران يوما ما".

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعرب الرئيس الفخري لاتحاد رجال الأعمال الكوري الجنوبي، عن ثقته في أن الأزمة لن تستمر لفترة طويلة.

المصدر: نوفوستي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:13 | 2022-06-06
23:00 | 2022-06-06
16:00 | 2022-06-06
14:00 | 2022-06-06
12:00 | 2022-06-06
12:00 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website