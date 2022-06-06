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إقتصاد
هل تغادر الشركات الكورية الجنوبية السوق الروسية؟
Lebanon 24
06-06-2022
|
14:00
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أكد مسؤول كوري جنوبي أن الشركات الكورية الجنوبية لن تغادر السوق الروسية، كما أنها تفكر في إمكانية شراء أسهم الشركات الأجنبية التي قررت المغادرة.
وجاء ذلك بحسب ما قاله الرئيس الفخري لاتحاد رجال الأعمال الكوري الجنوبي في الاتجاه الشمالي كيم يون سيك في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية.
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وقال سيك، الذي يترأس أيضا شركة Shindong Enercom: "الشركات التي دخلت السوق الروسية مثل Hyundai Motor و Lotte لا تفكر في المغادرة على الإطلاق، بل على العكس يرغبون في الاستحواذ على الشركات الأمريكية أو اليابانية التي تغادر السوق".
وأضاف: "جنبا إلى جنب مع شركائنا الروس، نود أيضا شراء شركات الطاقة اليابانية في سخالين وأماكن أخرى من أجل تحويلها إلى شركات تنتج الطاقة الخضراء، مثل الهيدروجين".
ووفقا لسيك، فإن شركته هي حاليا الشركة الوحيدة من كوريا الجنوبية التي تقدمت بطلب للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مشيرا إلى أن معظم المتقدمين هم شركات أمريكية، وهذا يدل على تطلع قطاع الأعمال للتغييرات السياسية و"الثقة في أن التجارة والتعاون الاقتصادي سوف يستقران يوما ما".
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعرب الرئيس الفخري لاتحاد رجال الأعمال الكوري الجنوبي، عن ثقته في أن الأزمة لن تستمر لفترة طويلة.
المصدر: نوفوستي
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