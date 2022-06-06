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إقتصاد

انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
06-06-2022 | 09:50
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يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 27700 - 27750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما كان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 27800 - 27900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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