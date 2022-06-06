ماسك يهدد بإنهاء صفقة "تويتر" وسهم الأخيرة يهبط

تراجع سهم شركة "تويتر" اليوم بأكثر من 4% بعد أن اتهم إيلون ماسك الشركة بمقاومة وإحباط حقه في الحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة على المنصة.

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واعتبر رجل الأعمال الأميركي أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لشروط الصفقة، ووفقا لماسك فإن "تويتر" رفضت تقديم البيانات اللازمة لتسهيل تقييمه الخاص لعدد الحسابات المزيفة.وقال محامي ماسك في رسالة إلى كبير المسؤولين القانونيين لدى "تويتر"، إنه يحق لماسك الحصول على البيانات المطلوبة، وأنه ليس مطلوبا منه شرح مبرراته لطلب البيانات.وعقب ذلك سجل سهم شركة "تويتر" تراجعا في التعاملات، وبحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فقد انخفض سهم "تويتر"، بحلول الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.06%.وفي شهر أيار الماضي، أعلن ماسك أن صفقة شراء "تويتر"، البالغة قيمتها 44 مليار دولار، لن تمضي قدما حتى الحصول على مزيد من المعلومات حول عدد الحسابات المزيفة.