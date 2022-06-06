Advertisement

إقتصاد

ماسك يهدد بإنهاء صفقة "تويتر" وسهم الأخيرة يهبط

Lebanon 24
06-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-959630-637901367292682436.jpg
Doc-P-959630-637901367292682436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع سهم شركة "تويتر" اليوم بأكثر من 4% بعد أن اتهم إيلون ماسك الشركة بمقاومة وإحباط حقه في الحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة على المنصة.
واعتبر رجل الأعمال الأميركي أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لشروط الصفقة، ووفقا لماسك فإن "تويتر" رفضت تقديم البيانات اللازمة لتسهيل تقييمه الخاص لعدد الحسابات المزيفة.
Advertisement
وقال محامي ماسك في رسالة إلى كبير المسؤولين القانونيين لدى "تويتر"، إنه يحق لماسك الحصول على البيانات المطلوبة، وأنه ليس مطلوبا منه شرح مبرراته لطلب البيانات. 
وعقب ذلك سجل سهم شركة "تويتر" تراجعا في التعاملات، وبحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فقد انخفض سهم "تويتر"، بحلول الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.06%.
وفي شهر أيار الماضي، أعلن ماسك أن صفقة شراء "تويتر"، البالغة قيمتها 44 مليار دولار، لن تمضي قدما حتى الحصول على مزيد من المعلومات حول عدد الحسابات المزيفة. 
 
(روسيا اليوم)

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:13 | 2022-06-06
23:00 | 2022-06-06
14:00 | 2022-06-06
14:00 | 2022-06-06
12:00 | 2022-06-06
12:00 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website