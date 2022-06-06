بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين، ما بين 27700 - 27800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27700 - 27750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.