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إقتصاد

البطالة في روسيا تتراجع بشكل ملحوظ

Lebanon 24
07-06-2022 | 10:00
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء، إلى أن معدل البطالة في روسيا في شهر أبريل 2022 بلغ مستوى هو الأدنى في تاريخ البلاد.

لكن الرئيس الروسي أشار إلى أن المخاطر في سوق العمل الروسية لا تزال قائمة، لذلك من الضروري العمل إبقاء الوضع تحت السيطرة.
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وقال خلال الاجتماع الذي خصص لبحث المسائل الاقتصادية: "تمت ملاحظة معدل بطالة منخفض، ففي أبريل (الماضي) كان مستوى البطالة في روسيا عند مستويات منخفضة تاريخية، وفي مايو لم يزد عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا فحسب بل انخفض أيضا بشكل طفيف، بلغ معدل البطالة في أبريل 4%، وهو أدنى مستوى خلال فترة المراقبة (تسجيل البيانات)".

ودعا الرئيس الروسي السلطات الروسية للعمل على تحفيز الطلب بنشاط في الاقتصاد، بما في ذلك عن طريق زيادة دخل المواطنين وتزويد الشركات بأموال ائتمانية إضافية.

وقال: "أود أن أؤكد مرة أخرى: من الضروري تحفيز الطلب النهائي في الاقتصاد، وضمان نمو دخل المواطنين، وتزويد الشركات بسيولة إضافية وموارد ائتمانية".

كذلك أشار الرئيس الروسي، إلى أن السلطات الروسية تمكنت من تحقيق الاستقرار في سوق العملات المحلية، وقال إن "الوضع في سوق الصرف الأجنبي مستقر. وقد أتاح ارتفاع الروبل إمكانية تخفيف الضوابط على المصدرين. أولا وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن تقليص حجم البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي من 80% إلى 50%"." نوفوستي + تاس"


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