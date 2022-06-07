بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 27850 - 27900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27900 - 27950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.