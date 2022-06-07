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إقتصاد
تراجع العجز التجاري الأميركي بأكبر وتيرة في 10 سنوات..اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
07-06-2022
|
23:00
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تراجع العجز التجاري الأميركي بأكبر وتيرة في 10 سنوات خلال أبريل نيسان وسط ارتفاع الصادرات لمستوى قياسي.
وبحسب بيان وزارة التجارة الصادر اليوم الثلاثاء السابع من يونيو حزيران هبط العجز التجاري بنحو 19.1% وهي أكبر وتيرة تراجع منذ ديسمبر كانون الأول لعام 2012 مسجلاً 87.1 مليار دولار.
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وفي المقابل زادت صادرات البضائع والخدمات في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة بنحو 3.5% مسجلة 252.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
المصدر: CNBC
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