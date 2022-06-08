دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 27950 - 28000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27900 - 28000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.