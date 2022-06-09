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إقتصاد

صندوق الاستثمارات العامة يضخ مليار دولار في شركة ألعاب سويدية

Lebanon 24
09-06-2022 | 05:00
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استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثاني مليار دولار في صناعة الألعاب السويدية هذا العام، كجزء من خطة لبناء حصص في شركات صناعة ألعاب الفيديو وشركات الرياضة الإلكترونية على مستوى العالم.

يأتي ذلك، بعدما أصبحت مجموعة Savvy Gaming Group التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ثاني أكبر مالك في شركة Embracer Group AB، بعد الاستحواذ على ما يقرب من 100 مليون سهم في الشركة التي يقع مقرها في كارلستاد.
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تأتي هذه الخطوة في أعقاب عملية استحواذ مماثلة في الحجم خلال كانزن الثاني، عندما اشترت Savvy قسم الرياضات الإلكترونية في Modern Times Group بقيمة مؤسسة عند 1.05 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
 
ويواصل صندوق الاستثمارات العامة، تعميق توجهه نحو قطاع الألعاب الذي تسيطر عليه عمليات الدمج. وفي الشهر الماضي، استحوذ الصندوق على 5.01% من أسهم شركة نينتندو، وهو ثالث استثمار له في شركة ألعاب يابانية.

وأدى الإعلان عن إصدار حقوق اكتتاب مباشرة لصالح شركة Savvy، إلى ارتفاع أسهم Embracer بنحو 10% خلال التعاملات المبكرة في ستوكهولم اليوم الأربعاء. ونتيجة للاتفاق، سيحصل صندوق الاستثمارات العامة على حصة 8.1% في الشركة السويدية مقابل 10.3 مليار كرونة (1.05 مليار دولار). ويمثل سعر 103.47 كرونة للسهم علاوة بنسبة 15% عن سعر الإغلاق في 7 حزيران.

وقالت Embracer الشهر الماضي، إنها تجري محادثات مع مستثمرين استراتيجيين محتملين على المدى الطويل. وساعدت الوتيرة السريعة لعمليات الاستحواذ الشركة على أن تصبح واحدة من أكبر شركات الألعاب في أوروبا، وهي تدرس حالياً الانتقال إلى سوق ناسداك ستوكهولم الرئيسي للمساعدة في توسيع قاعدة المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Embracer، لارس وينجفورز، في بيان، إن العلاقة مع Savvy ستتيح لشركة Embracer إقامة مركز إقليمي في المملكة العربية السعودية يمكنها من خلاله القيام باستثمارات في المنطقة. وسيتم استخدام عائدات إصدار الأسهم لمواصلة استراتيجية الاستحواذ.
المصدر: العربية
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