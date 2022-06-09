الذهب يستقرّ تحت ضغط عوائد السندات المرتفعة قبيل بيانات أميركية

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استقرّت أسعار الذهب إذ كبحها ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل بيانات رئيسية عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثّر على خريطة طريق مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.واستقرّ الذهب في المعاملات الفورية عند 1853,24 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0,1 في المئة إلى 1854,7 دولاراً.من المقرر أن تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش اليوم.وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة "إيرغايد" لاستشارات الشركات "يُبقي عدم اليقين الذهب حالياً ضمن نطاق ولكن الميل يتجه نحو الهبوط بشكل واضح منذ نيسان"، مضيفاً أنّ المشكلة الرئيسية التي تواجه الذهب هي أنّه لا يدرّ عائداً في بيئة تشهد ارتفاع سعر الفائدة.وينتظر المستثمرون أيضاً بيانات أسعار المستهلكين الأميركية الشهرية غداً الجمعة والتي قال البيت الأبيض إنّه يتوقع أن تكون "مرتفعة". وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" أن يبلغ معدل التضخم السنوي 8,3 في المئة.وتعززت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، ما حدّ من جاذبية المعدن الأصفر ذو العائد الصفري.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0,2 في المئة إلى 22,07 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 0,3 في المئة إلى 1003,46 دولارات.وزاد البلاديوم 0,9 في المئة إلى 1960,94 دولاراً بعد أن سجّل أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 1930,28 دولاراً أمس الأربعاء.