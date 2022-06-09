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إقتصاد
الغاز في أوروبا... هل الكميات كافية لفصل الشتاء؟
Lebanon 24
09-06-2022
|
12:00
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تواصل الشركات الأوروبية الاستعداد لفصل الشتاء وضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض، وقد تجاوز متوسط مستواه 50%، وفقا لبيانات Gas Infrastructure Europe.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة تعبئة مرافق تخزين الغاز الأوروبية بلغت بحلول صباح الأربعاء 8 يونيو الجاري 50.24%، وبلغ حجم الغاز في منشآت التخزين قرابة 53.3 مليار متر مكعب.
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وبدأ ضخ الغاز الطبيعي إلى منشآت التخزين تحت الأرض هذا العام في 19 مارس الماضي، حينها مستوى تعبئة مرافق التخزين كان عند 25.5% أو عند 27.4 مليار متر مكعب.
وأظهرت البيانات أن مستوى تعبئة المرافق في تاريخ 20 أبريل الماضي كانت عند مستوى 30%، وتستهدف أوروبا ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة 80% على الأقل.
وأشارت البيانات إلى أن وتيرة تعبئة مرافق التخزين لم تتباطأ بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى عدد من الشركات الأوروبية، ففي الأيام الأخيرة من شهر مايو الماضي، أوقفت شركة "غازبروم" الروسية الإمدادات إلى Gasum في فنلندا، وGasTerra في هولندا، وفي 1 يونيو الجاري تم إيقاف الإمدادات إلى "شل إنرغي أوروبا" في ألمانيا و"أورستد" في الدنمارك."نوفوستي".
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