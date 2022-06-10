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إقتصاد

روسيا تلغي بعض الضوابط على شركات التصدير

Lebanon 24
10-06-2022 | 01:00
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ألغى مرسوم رئاسي روسي اليوم الخميس ضوابط كانت مفروضة على شركات التصدير الروسية، والحديث يجري عن إلزام المصدرين ببيع 50% من عوائد التصدير في بورصة موسكو.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يلغي هذه المطالبة، وتم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم.
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وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا ببيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدر الرئيس الروسي مرسوما يقضي بتخفيض حصة البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي للمصدرين من 80% إلى 50%."نوفوستي"


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