في احدى الولايات الاميريكية... شراء الكوكايين أرخص من البنزين

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انتقد السيناتور الأمريكي جون كينيدي ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وقال إن البنزين في ولايته لويزيانا مكلف للغاية لدرجة أنه من الأرخص شراء الكوكايين.ووجه السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، خلال مشاركة على قناة فوكس التلفزيونية، انتقادا للرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم قدرته على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، التي تسجل ارتفاعات تاريخية بشكل شبه يومي.وقال كينيدي: "في ولايتي، سعر البنزين مرتفع للغاية لدرجة أنه سيكون من الأرخص شراء الكوكايين والركض في الأرجاء".وتعد ولاية لويزيانا مركزا لصناعة تكرير النفط في الولايات المتحدة، وبلغ سعر غالون البزين يوم الأربعاء مستوى 4.495 دولار للغالون (3.785 دولار للتر)، فيما يبلغ متوسط السعر في الولايات المتحدة 4.955 دولار للغالون." نوفوستي"