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إقتصاد
في موسكو... حافلات كهربائية محدثة
Lebanon 24
10-06-2022
|
08:00
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استلمت موسكو مجموعة من الحافلات الكهربائية المحدثة من مصنع "كاماز" الروسي، ويأتي ذلك في ظل سعي سلطات العاصمة لاستخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وقالت سلطات العاصمة الروسية إن موسكو استلمت حافلات كهربائية مبتكرة من "كاماز" مزودة بأنظمة تدفئة كهربائية بالكامل. ويوفر النظام درجة حرارة مثالية في المقصورة كما يقلل من كمية الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي.
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وتحتوي الحافلات على بطاريات حديثة تساعد في الركوب من 80 إلى 90 كيلومترا دون شحن.
وبدأت العاصمة الروسية منذ العام 2018 بإطلاق حافلات كهربائية في موسكو، وخلال فترة 3 سنوات نقلت هذه الحافلات الكهربائية قرابة 200 مليون شخص، أي أكثر من تعداد سكان روسيا (حوالي 145 مليون نسمة).
وفي وقت سابق، أشار المكتب الإعلامي لخدمات النقل في موسكو "موسغورترانس"، إلى أن طريقة النقل هذه أثبتت كفاءتها، حيث نقلت أكثر من 200 مليون راكب في غضون 3 سنوات.
وقال إن الحافلة الكهربائية (تعمل ببطارية يمكن شحنها، بدلا من الديزل) تعتبر شكلا من أشكال النقل الحضري الصديق للبيئة، إذ أن الحافلات الصديقة للبيئة في موسكو قطعت أكثر من 80 مليون كيلومتر دون انبعاث غازات ضارة في الغلاف الجوي للمدينة.
RT
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