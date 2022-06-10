على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 28000 ليرة للمبيع و28050 ليرة للشراء.

Advertisement

وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس ما بين 27950 - 28000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.