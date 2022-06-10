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إقتصاد
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
10-06-2022
|
02:05
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 28000 ليرة للمبيع و28050 ليرة للشراء.
وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس ما بين 27950 - 28000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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