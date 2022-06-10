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إقتصاد
الدولار ينخفض مقابل اليورو مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
Lebanon 24
10-06-2022
|
12:00
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انخفض الدولار اليوم الجمعة، مع ترقب المتعاملين بيانات تضخم أميركية ينبغي أن توفر مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي، وبعد أن أعلن المركزي الأوروبي بدء رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل.
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وارتفع اليورو بعد تراجعه أمس الخميس، لكنه ظل أقل من مستوى تداوله قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي. وأعلن المركزي الأوروبي أنه سينهي برنامج التيسير الكمي في أول تموز، ثم سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 21 تموز، ولوح برفع أكبر للفائدة في ايلول.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1% إلى 103.17، لكنه ظل مرتفعا خلال الأسبوع بعد أن شجعت مخاوف النمو المستثمرين على تلمس الملاذ الآمن في الدولار، وفقا لـ"رويترز".
وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0631 دولار بعدما لامس 1.0611 دولار في وقت مبكر من الجلسة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 ايار.
المصدر: العربية
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