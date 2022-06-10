نصف تريليون دولار تبخرت من ثروات الأميركيين في بداية 2022

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كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع ثروة الأميركيين في وقت مبكر من هذا العام مع هبوط سوق الأسهم.وأشارت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى انخفاض القيمة الصافية للأسر والمنظمات غير الربحية بمقدار 0.5 تريليون دولار إلى 149.3 تريليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.وهذا تحول ملحوظ عن المكاسب القوية في الثروة التي بدأت في منتصف عام 2020، مدفوعة بالارتفاع الهائل في أسعار المنازل والأسهم.ويعكس التراجع خلال الربع الأول من العام 2022، حالة الإغماء والضبابية في سوق الأسهم في وقت سابق من هذا العام، حيث خفضت 3 تريليونات دولار من قيمة أسهم الشركات المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر.