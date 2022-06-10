الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 28200 - 28300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 28000 - 28050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.