25
o
بيروت
30
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
30
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
10-06-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 28050 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28200 - 28300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
11/06/2022 01:20:40
11/06/2022 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. كيف افتتح صباح اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. كيف افتتح صباح اليوم؟
11/06/2022 01:20:40
11/06/2022 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
11/06/2022 01:20:40
11/06/2022 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم
11/06/2022 01:20:40
11/06/2022 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
السوق الموازية
Advertisement
الأكثر قراءة
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
03:45 | 2022-06-10
10/06/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها في تركيا وتظهر بالمايوه (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها في تركيا وتظهر بالمايوه (صور)
04:11 | 2022-06-10
10/06/2022 04:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
03:15 | 2022-06-10
10/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن اللبنانيين المفقودين على متن المروحية الايطالية
Lebanon 24
معلومات جديدة عن اللبنانيين المفقودين على متن المروحية الايطالية
07:46 | 2022-06-10
10/06/2022 07:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
00:00 | 2022-06-10
10/06/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:30 | 2022-06-10
روسيا وتركمانستان توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الرقمنة
15:00 | 2022-06-10
نصف تريليون دولار تبخرت من ثروات الأميركيين في بداية 2022
13:00 | 2022-06-10
"كلنا إرادة": "الأصول العامّة مُلك لجميع اللبنانيّين ولا يمكن استخدامها لتعويض خسائر القطاع المالي"
12:10 | 2022-06-10
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 100 مليون دولار بمعدل 24700 ليرة
12:05 | 2022-06-10
سلام: من يحتكرون ويخزنون ويغشون عبر بيع القمح المدعوم بسعر غير مدعوم ستتم ملاحقتهم وتتخذ الإجراءات بحقهم
12:00 | 2022-06-10
الدولار ينخفض مقابل اليورو مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
فيديو
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
11/06/2022 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
11/06/2022 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
02:21 | 2022-06-10
11/06/2022 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact