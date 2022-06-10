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إقتصاد
الليرة التركية تتخلى سريعاً عن مكاسبها.. وتتراجع بشكل طفيف
Lebanon 24
10-06-2022
|
23:00
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تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف، اليوم الجمعة، بعد مكاسب حققتها الليلة الماضية، عقب إعلان وزارة الخزانة والبنك المركزي ومؤسسات حكومية أخرى عن سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد.
وهبطت الليرة إلى 17.24 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة من إغلاق أمس الخميس عند 17.2.
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وكانت الليرة، ارتفعت حتى 16.8 الليلة الماضية، بعد أن قالت وزارة الخزانة في بيان إنه سيتم الإعلان عن سلسلة من الخطوات الجديدة "الموجهة نحو إيجاد حلول" للاقتصاد المحاصر بارتفاع التضخم وانزلاق الليرة.
لكن العملة التركية تخلت عن تلك المكاسب بعد الإعلان عن الإجراءات التي شملت إصدار سندات محلية مرتبطة بدخل شركات حكومية لتشجيع الأتراك على تجنيب مدخرات في أصول بالليرة، وفرض حد استحقاق جديد لقروض المستهلكين.
المصدر: العربية
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