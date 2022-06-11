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إقتصاد

بيانات التضخم في الولايات المتحدة تفوق التوقعات وتسجل أعلى مستوى في 4 عقود

Lebanon 24
11-06-2022 | 08:00
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن التضخم تسارع في الولايات المتحدة في ايار الماضي إلى مستوى 8.6%، وهو أعلى مستوى منذ كانون الاول 1981.

ووفقا لبيانات وزارة العمل في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار المستهلك (مؤشر CPI) في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% في ايار 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
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ويعد هذا المستوى الأعلى منذكانون الاول 1981، وكان المؤشر قد سجل 8.3% في نيسان الماضي.

وجاءت بيانات التضخم مرتفعة وأعلى من توقعات الخبراء، لتؤكد صعوبة الموقف الاقتصادي الذي تواجهه الولايات المتحدة.

وكان محللون استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8.3% في المتوسط.
المصدر: روسيا اليوم
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