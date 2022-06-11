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إقتصاد

ارتفاع ام انخفاض... إليكم تسعيرة الدولار الصباحية!

Lebanon 24
11-06-2022 | 01:58
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سجّل سعر صرف دولار السّوق الموازية صباح اليوم السّبت ما بين 28000 و28200 ليرة لبنانيّة مقابل الدّولار الأميركي الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الجمعة ما بين 28050 - 28150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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