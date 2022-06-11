ارتفاع ام انخفاض... إليكم تسعيرة الدولار الصباحية!

سجّل سعر صرف دولار السّوق الموازية صباح اليوم السّبت ما بين 28000 و28200 ليرة لبنانيّة مقابل الدّولار الأميركي الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الجمعة ما بين 28050 - 28150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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