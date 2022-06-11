Advertisement

إقتصاد

بعد الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات...موزعو المحروقات يتوجهون الى الافلاس

Lebanon 24
11-06-2022 | 02:35
A-
A+
Doc-P-961155-637905376974863233.jpg
Doc-P-961155-637905376974863233.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد موزعو المحروقات اجتماعاً للبحث في اخر المستجدات على صعيد اسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعاً جنونياً.

اثر  الاجتماع، تلا ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا بياناً باسم المجتمعين اعرب فيه عن قلق الموزعين من  الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات بسبب ارتفاع اسعار النفط عالمياً بنسبة كبيرة اضافةً الى ارتفاع سعر  الدولار على منصة صيرفة وفي السوق السوداء، وقال ابو شقرا: "بعد ملامسة سعر صفيحة البنزين ال 700000 لم يعد بمقدور المواطن تحمل اعباء هذا الارتفاع كما ان الموزعين يتكبدون الكثير من الخسائر  ولم يتوانوا يوماً عن تأمين المحروقات الى المواطنين"، مشيراً ان "عدداً من اصحاب المحطات لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار  وتأمين اسعار المحروقات سلفاً"، مشيراً الى ان "السياسة المتبعة منذ فترة طويلة مع اصحاب المحطات ادت الى افلاسهم، وان الموزعين طلبوا موعداً عاجلاً مع وزير الطاقة وليد فياض للتشاور في اوضاع القطاع في ظل الصعوبات التي يعاني منها  الموزعون واصحاب المحطات الذين يتوجهون الى الافلاس"، وطالب ابو شقرا بأن "يكون هناك وقت محدد لجدول الاسعار لأنهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب تقلب الاسعار".
Advertisement

واذ تمنى ابو شقرا باسم الموزعين "تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن"، أمل "تخفيف الضرائب والرسوم في ظل الظروف الصعبة والقاسية  التي يمر بها لبنان و اللبنانيون وقطاع المحروقات خصوصاً"،  واعلن تأييد الموزعين لمطالب اتحادات قطاع النقل البري المحقة".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:47 | 2022-06-11
08:00 | 2022-06-11
05:00 | 2022-06-11
01:58 | 2022-06-11
23:26 | 2022-06-10
23:00 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website