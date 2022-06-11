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إقتصاد
بعد الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات...موزعو المحروقات يتوجهون الى الافلاس
Lebanon 24
11-06-2022
|
02:35
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عقد موزعو المحروقات اجتماعاً للبحث في اخر المستجدات على صعيد اسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعاً جنونياً.
اثر الاجتماع، تلا ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا بياناً باسم المجتمعين اعرب فيه عن قلق الموزعين من الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات بسبب ارتفاع اسعار النفط عالمياً بنسبة كبيرة اضافةً الى ارتفاع سعر الدولار على منصة صيرفة وفي السوق السوداء، وقال ابو شقرا: "بعد ملامسة سعر صفيحة البنزين ال 700000 لم يعد بمقدور المواطن تحمل اعباء هذا الارتفاع كما ان الموزعين يتكبدون الكثير من الخسائر ولم يتوانوا يوماً عن تأمين المحروقات الى المواطنين"، مشيراً ان "عدداً من اصحاب المحطات لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار وتأمين اسعار المحروقات سلفاً"، مشيراً الى ان "السياسة المتبعة منذ فترة طويلة مع اصحاب المحطات ادت الى افلاسهم، وان الموزعين طلبوا موعداً عاجلاً مع وزير الطاقة وليد فياض للتشاور في اوضاع القطاع في ظل الصعوبات التي يعاني منها الموزعون واصحاب المحطات الذين يتوجهون الى الافلاس"، وطالب ابو شقرا بأن "يكون هناك وقت محدد لجدول الاسعار لأنهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب تقلب الاسعار".
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واذ تمنى ابو شقرا باسم الموزعين "تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن"، أمل "تخفيف الضرائب والرسوم في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها لبنان و اللبنانيون وقطاع المحروقات خصوصاً"، واعلن تأييد الموزعين لمطالب اتحادات قطاع النقل البري المحقة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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