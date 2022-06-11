انخفاض حاد لأسهم أوروبا وسط مخاوف من الركود بعد ارتفاع التضخم

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تراجعت الأسهم الأوروبية 2.7% بعدما جاء التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع، مما زاد من احتمال حدوث ركود بينما تحاول البنوك المركزية كبح جماح الأسعار.وكانت خسائر المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا واسعة النطاق، وقادها انخفاض بنسبة 4.8% في قطاع البنوك.وواصل المؤشر خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، ليقترب من أدنى مستوى منذ 12 مايو/ أيار، ليتكبد خسائر أسبوعية 3.9%، وفق رويترز.وهوى المؤشر إم.آي.بي الإيطالي 5.2%، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وهبط إيبكس الإسباني 3.7%، بينما خسرت البورصات الرئيسية الأخرى في المنطقة أكثر من 2% لكل منها.وجاء معدل التضخم الرئيسي لشهر أيار في الولايات المتحدة عند 8.6%، متجاوزا التوقعات التي بلغت 8.3%، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى أيلول لمكافحة التضخم.