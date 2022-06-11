Advertisement

إقتصاد

انخفاض حاد لأسهم أوروبا وسط مخاوف من الركود بعد ارتفاع التضخم

Lebanon 24
11-06-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-961206-637905502966481907.jpg
Doc-P-961206-637905502966481907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت الأسهم الأوروبية 2.7% بعدما جاء التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع، مما زاد من احتمال حدوث ركود بينما تحاول البنوك المركزية كبح جماح الأسعار.

وكانت خسائر المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا واسعة النطاق، وقادها انخفاض بنسبة 4.8% في قطاع البنوك.
Advertisement

وواصل المؤشر خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، ليقترب من أدنى مستوى منذ 12 مايو/ أيار، ليتكبد خسائر أسبوعية 3.9%، وفق رويترز.


وهوى المؤشر إم.آي.بي الإيطالي 5.2%، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وهبط إيبكس الإسباني 3.7%، بينما خسرت البورصات الرئيسية الأخرى في المنطقة أكثر من 2% لكل منها.

وجاء معدل التضخم الرئيسي لشهر أيار في الولايات المتحدة عند 8.6%، متجاوزا التوقعات التي بلغت 8.3%، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى  أيلول لمكافحة التضخم.



المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:30 | 2022-06-11
11:00 | 2022-06-11
09:47 | 2022-06-11
08:00 | 2022-06-11
05:00 | 2022-06-11
02:35 | 2022-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website