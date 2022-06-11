سعر الوقود في أميركا يسجل أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزاً 5 دولارات للغالون

Advertisement

ذكرت قناة "العربية" أنّ متوسط سعر غالون البنزين تجاوز على مستوى الولايات المتحدة، 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق.وقال نادي السيارات الأميركي "إيه إيه إيه" إن متوسط السعر اليوم السبت بلغ 5.00 دولار. يدفع سائقي السيارات في بعض أجزاء البلاد، خاصة كاليفورنيا، أموالا أكثر من ذلك بكثير.وأدت ذروة الطلب على الوقود في الصيف في الولايات المتحدة إلى دفع البنزين إلى مستويات قياسية.قفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا في الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا 1.93 دولار عن هذا الوقت من العام الماضي، وفق أسوشيتد برس.وهناك عدة أسباب لارتفاع أسعار البنزين، منها أن الأميركيين عادة ما يقودون سياراتهم بشكل أكثر بدءا يوم الذكرى، لذلك يرتفع الطلب. كذلك فإن أسعار النفط العالمية آخذة في الارتفاع، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا، المنتج الرئيسي للنفط، بسبب حربها ضد أوكرانيا. وهناك قيود على طاقة التكرير في الولايات المتحدة لأن بعض المصافي أغلقت أثناء الجائحة.كما أن زيادة أسعار وقود السيارات تستنزف أكثر أموال الأميركيين الذين يواجهون أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، بالإضافة إلى أن كاليفورنيا لديها أعلى متوسط سعر عند 6.43 دولار وأدنى متوسط فهو في ولاية ميسيسيبي عند 4.52 دولار، وفقا لنادي السيارات الأميركي.