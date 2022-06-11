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إقتصاد

انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
11-06-2022 | 09:47
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سجّل سعر صرف دولار السّوق الموازية عصر اليوم السّبت ما بين 27850 و27900 ليرة لبنانيّة مقابل الدّولار الأميركي الواحد. 
 
بينما سجّل سعر صرف دولار السّوق الموازية صباحاً ما بين 28000 و28200 ليرة لبنانيّة مقابل الدّولار الأميركي الواحد.
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