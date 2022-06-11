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إقتصاد
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
11-06-2022
|
14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، ما بين 27900 و27950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراُ ما بين 27850 و27900 للدولار.
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