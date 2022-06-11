على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، ما بين 27900 و27950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراُ ما بين 27850 و27900 للدولار.