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إقتصاد
بايدن: ارتفاع أسعار البنزين أصبح مصدرا ثانويا لمساعدة أوكرانيا
Lebanon 24
12-06-2022
|
08:00
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صرح الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن ارتفاع أسعار النفط والتضخم أصبح مصدرا ثانويا متوقعا لمساعدة أوكرانيا.
وقال في حفل استقبال للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: "الفكرة التي أريد أن قولها إن هذا متتابع بالفعل. والمنتج الثانوي، لقد قلته ذات مرة عندما قررنا مساعدة أوكرانيا. وما أريد أن أنقله هو أن ذلك سيكلفنا أيضا. كما سيكلف الدول الغربية وحلف الناتو. لأنكم تعرفون ما الذي كان من الضروري أن يحدث: كان من المفترض أن ترتفع أسعار الغاز وأسعار النفط وأسعار المواد الغذائية".
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وأضاف أن إدارته تحاول تحقيق انخفاض بأسعار البنزين في البلاد.
وأوضح أن "الجوهر ينحصر في أننا سنعيش خلال وقت ما في ظروف التضخم. لكنه سينخفض بشكل تدريجي وسنعيش في ظروفه لوقت ما".
كما عبر عن اعتقاجه بأن آفاق الاقتصاد الأمريكي جيدة، متابعا: "يعبر الكثير من الناس عن قلقهم من التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والقضايا الأخرى، لكن الواقع أن اقتصادنا هو الأسرع نموا في العالم".
ودقق بايدن: "لا، لا، هذه ليست مزحة. إنها ليست مزحة".
(روسيا اليوم)
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