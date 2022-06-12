دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 27850 - 27900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية، أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 27900 - 27950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.