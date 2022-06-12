روسيا تكشف عن سيارة "تتحدى العقوبات"

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أعلنت روسيا أنها صنعت سيارة جديدة تتحدى العقوبات الغربية التي فرضت عليها، إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير الماضي.وقالت شركة صناعة السيارت الروسية "لادا" إنها أطلقت سيارتها الجديدة "غرانتا"، مشيرة إلى أن كل مكوناتها روسية، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد.لكن السيارة الروسية الجديدة تخلو من المزايا المعتادة في الطرز الحديثة، مثل نظام منع انغلاق المكابح المبكر، وأحزمة الأمان العصرية، ونظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.وبعيد اندلاع الحرب في أوكرانيا، تلقت صناعة السيارات الروسية التي تعتمد بشدة على الواردات من الخارج ضربة شديدة بسبب العقوبات الغربية.وأصبحت تكاليف صناعة السيارات أعلى بكثير مما سبق، ولم تتمكن الشركات الروسية من الحصول على التكنولوجيا المتقدمة من الخارج.