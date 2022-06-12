25
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.. تعديل الرسوم الجمركية في السعودية لـ99 سلعة
Lebanon 24
12-06-2022
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جريدة أم القرى السعودية، اليوم الأحد، تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
Advertisement
وذكرت الجريدة الرسمية في قرار، أن تعديل الرسوم يأتي وفق قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لها.
وتابع القرار: "تم تعديل الرسوم أيضا وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 25/ 4/ 1442ه، وقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل".
وذكر القرار أنه بناءً على طلب كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة رفع الرسوم الجمركية لعدد (99) سلعة لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية.
(العربية)
المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
Lebanon 24
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
04:00 | 2022-06-12
12/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
Lebanon 24
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
11:28 | 2022-06-12
12/06/2022 11:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
12:52 | 2022-06-12
12/06/2022 12:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط باسيل لا تمر على الحزب وبري.. وفيتو خارجي على مشاركته في الحكومة
Lebanon 24
شروط باسيل لا تمر على الحزب وبري.. وفيتو خارجي على مشاركته في الحكومة
06:00 | 2022-06-12
12/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله نائب "تغييري" داخل "مجلس عزاء"
Lebanon 24
هذا ما فعله نائب "تغييري" داخل "مجلس عزاء"
04:15 | 2022-06-12
12/06/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2022-06-12
روسيا تكشف عن سيارة "تتحدى العقوبات"
14:00 | 2022-06-12
الاستثمارات الأجنبية ترتفع بالشرق الأوسط... تقرير يسلط الضوء
12:00 | 2022-06-12
"الروبل" يواصل تعزيز مكانته... فما مصير الغرب؟
10:00 | 2022-06-12
دولار السوق الموازية.. إليكم تسعيرته عصر اليوم
10:00 | 2022-06-12
حرب اقتصادية بين أوروبا وآسيا... والغاز هو السبب
08:00 | 2022-06-12
بايدن: ارتفاع أسعار البنزين أصبح مصدرا ثانويا لمساعدة أوكرانيا
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
13/06/2022 09:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
13/06/2022 09:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
13/06/2022 09:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact