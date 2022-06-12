لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.. تعديل الرسوم الجمركية في السعودية لـ99 سلعة

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أعلنت جريدة أم القرى السعودية، اليوم الأحد، تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.وذكرت الجريدة الرسمية في قرار، أن تعديل الرسوم يأتي وفق قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لها.وتابع القرار: "تم تعديل الرسوم أيضا وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 25/ 4/ 1442ه، وقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل".وذكر القرار أنه بناءً على طلب كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة رفع الرسوم الجمركية لعدد (99) سلعة لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية.