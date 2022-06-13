Advertisement

إقتصاد

في روسيا... شركة جديدة تحل مكان "ماكدونالدز"

Lebanon 24
13-06-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-961692-637907193043168422.jpg
Doc-P-961692-637907193043168422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صرح أوليغ بارويف، المدير العام لشبكة مطاعم الوجبات السريعة "لذيذ ونقطة" التي ستحل محل مطاعم "ماكدونالدز" بأن 50 مطعما ستفتح أبوابها أمام الزوار في موسكو وضواحيها غدا الاثنين.

وقال بارويف في مراسم افتتاح المطعم الواقع بالقرب من محطة مترو الأنفاق "بوشكينسكايا" في وسط موسكو، اليوم الأحد: "أريد أن أتحدث قليلا عن مواعيد افتتاح مطاعمنا. اليوم، في الـ 12 من يونيو الجاري وهو يوم رائع، تفتح 15 مطعما أبوابها أمام الزوار في موسكو وضواحيها. وغدا سيتم افتتاح 50 مطعما، وبحلول نهاية يونيو الجاري سيزداد عددها إلى نحو 200. وفيما بعد نخطط لافتتاح ما بين 50 و100 مطعم كل أسبوع في المناطق الروسية المختلفة".
Advertisement

وأفاد بارويف، سابقا، بأن الاسم الجديد للمطاعم التي كانت تملكها شبكة "ماكدونالدز" في روسيا هو "لذيذ ونقطة". وبدأ افتتاح أول 15 مطعما في موسكو وضواحيها اليوم الأحد.

وكانت شبكة "ماكدونالدز" لمطاعم الواجبات السريعة أعلنت عن وقف عملها في روسيا في 14 مارس الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وبررت الشبكة قرارها هذا بظهور "صعوبات لوجيستية وفنية" في عمل مطاعمها."نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-06-13
14:00 | 2022-06-13
14:00 | 2022-06-13
12:27 | 2022-06-13
12:00 | 2022-06-13
09:45 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website