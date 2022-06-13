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إقتصاد
في روسيا... شركة جديدة تحل مكان "ماكدونالدز"
Lebanon 24
13-06-2022
|
10:00
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صرح أوليغ بارويف، المدير العام لشبكة مطاعم الوجبات السريعة "لذيذ ونقطة" التي ستحل محل مطاعم "ماكدونالدز" بأن 50 مطعما ستفتح أبوابها أمام الزوار في موسكو وضواحيها غدا الاثنين.
وقال بارويف في مراسم افتتاح المطعم الواقع بالقرب من محطة مترو الأنفاق "بوشكينسكايا" في وسط موسكو، اليوم الأحد: "أريد أن أتحدث قليلا عن مواعيد افتتاح مطاعمنا. اليوم، في الـ 12 من يونيو الجاري وهو يوم رائع، تفتح 15 مطعما أبوابها أمام الزوار في موسكو وضواحيها. وغدا سيتم افتتاح 50 مطعما، وبحلول نهاية يونيو الجاري سيزداد عددها إلى نحو 200. وفيما بعد نخطط لافتتاح ما بين 50 و100 مطعم كل أسبوع في المناطق الروسية المختلفة".
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وأفاد بارويف، سابقا، بأن الاسم الجديد للمطاعم التي كانت تملكها شبكة "ماكدونالدز" في روسيا هو "لذيذ ونقطة". وبدأ افتتاح أول 15 مطعما في موسكو وضواحيها اليوم الأحد.
وكانت شبكة "ماكدونالدز" لمطاعم الواجبات السريعة أعلنت عن وقف عملها في روسيا في 14 مارس الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وبررت الشبكة قرارها هذا بظهور "صعوبات لوجيستية وفنية" في عمل مطاعمها."نوفوستي"
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