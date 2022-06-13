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إقتصاد
بريطانيا... تحذيرات من ركود اقتصادي
Lebanon 24
13-06-2022
|
12:00
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حذر رئيس اتحاد الصناعة البريطانية، توني دانكر، من أن الغموض الخاص بالمصير السياسي لرئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي نجح بالحفاظ على منصبه، سيسبب ركودا اقتصاديا بالبلاد.
وقال دانكر في حديث لشبكة "بي بي سي" الإعلامية، اليوم الأحد: "نحتاج إلى أن تبقى أحداث الأسبوع الماضي (التصويت على حجب الثقة عن بوريس جونسون) في الماضي، وأن يجذب رئيس الوزراء ووزير المالية الحكومة كلها إلى حل القضايا وأن يترأسا في لقاءات مجلس الوزراء ويتخذا قرارات هامة بسرعة دون توقع تنسيق مشروع الميزانية. سيسمح ذلك بغرس الثقة في الأعمال الحرة وتجنب الركود".
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وأضاف: سيكون فعالا كل ما سيسمح بزيادة ثقة الأعمال الحرة بيوم الغد وبالإظهار أن الحكومة تهدف إلى ضمان نمو الاقتصاد وتقف موقفا جديا من ذلك. لكن إذا كان أمامنا صيف للألعاب السياسية مثلما شهدناه في الأسبوع الماضي، فسيتم تقويض ثقة رجال الأعمال بالمستقبل".
وأشار رئيس الاتحاد الذي يوحد ألوفا من المصانع البريطانية إلى أن الإجراءات الهادفة إلى دعم الأعمال الحرة وضمان المناخ الاستثماري الملائم ستساعد في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد على خلفية الارتفاع السريع لأسعار الطاقة الكهربائية والوقود والغذاء والعديد من السلع والخدمات الأخيرة.
من جانبه أعلن الوزير البريطاني لشؤون شمال إيرلندا، بريندون ليويس في حديث لشبكة "بي بي سي" أنه توجد لدى السلطات البريطانية فرصة لتحقيق أفضل المؤشرات للنمو الاقتصادي من المؤشرات التي تتوقعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية."تاس"
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