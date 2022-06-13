سعر صرف الدولار يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 28050 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27800 - 27900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.