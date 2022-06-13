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إقتصاد
سعر صرف الدولار يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
13-06-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 28050 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27800 - 27900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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