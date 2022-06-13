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إقتصاد
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
13-06-2022
|
14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 28150 - 28250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28050 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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