27
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
33
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في عامين
Lebanon 24
14-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار لأدنى مستوى في عامين خلال تعاملات اليوم الإثنين الثالث عشر من يونيو حزيران وذلك مع صدور بيانات اقتصادية سلبية في بريطانيا.
وكشفت بيانات رسمية اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بصورة مفاجئة في أبريل نيسان على أساس شهري وذلك بنحو 0.3%، بعد تراجع 0.1% في مارس آذار مما يمثل أول تراجعين متتاليين منذ بداية جائحة كورونا في 2020.
Advertisement
وتتجه الأنظار نحو اجتماع السياسة النقدية لبنك إنكلترا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.
أما على صعيد التداولات، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 1% إلى 1.2188 دولار، بعدما سجل 1.2144 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى له منذ أيار 2020.
ومقابل العملة الأوروبية، انخفض الإسترليني بنحو 0.5% إلى 85.88 بنس لليورو بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 12 أيار.
وعانت العملة البريطانية بالفعل أسبوعين متتاليين من الخسائر، إذ عززت بيانات التضخم القوية في الولايات المتحدة العملة الأميركية بجانب التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفدرالي.
(CNBC)
المصدر: CNBC
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن ساعات التغذية بالكهرباء.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
عن ساعات التغذية بالكهرباء.. إليكم هذا الخبر
16:02 | 2022-06-13
13/06/2022 04:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. إليكم ما يتم تحضيره بشأن الكهرباء وساعات التغذية
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. إليكم ما يتم تحضيره بشأن الكهرباء وساعات التغذية
00:16 | 2022-06-14
14/06/2022 12:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحية من "الوسيط الأميركي".. هذا ما قاله عن بيروت
Lebanon 24
تغريدة صباحية من "الوسيط الأميركي".. هذا ما قاله عن بيروت
00:37 | 2022-06-14
14/06/2022 12:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة الدوير.. عدد الضحايا يرتفع وهذه آخر التطورات
Lebanon 24
جديد جريمة الدوير.. عدد الضحايا يرتفع وهذه آخر التطورات
12:56 | 2022-06-13
13/06/2022 12:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ثروة هائلة مدفونة في أرض لبنانية.. فيديو يكشف مكان "النفط البرّي"!
Lebanon 24
ثروة هائلة مدفونة في أرض لبنانية.. فيديو يكشف مكان "النفط البرّي"!
13:31 | 2022-06-13
13/06/2022 01:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:31 | 2022-06-14
"دولار صيرفة" يرتفع.. إليكم سعره اليوم
10:30 | 2022-06-14
روسيا تخفض شحنات الغاز عبر "نورد ستريم" لألمانيا
10:00 | 2022-06-14
تعاون اقتصادي بين روسيا وأثيوبيا... اليكم التفاصيل
10:00 | 2022-06-14
"أسوأ أيام" العملات المشفرة.. ما هي أسباب انهيار بتكوين؟
09:45 | 2022-06-14
بعد إرتفاعه الكبير... ما جديد سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
08:31 | 2022-06-14
قروض بنك الاسكان والتحضيرات لاطلاقها... ما الجديد؟
فيديو
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
14:00 | 2022-06-13
14/06/2022 18:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
14/06/2022 18:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
14/06/2022 18:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact