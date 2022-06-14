الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في عامين

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تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار لأدنى مستوى في عامين خلال تعاملات اليوم الإثنين الثالث عشر من يونيو حزيران وذلك مع صدور بيانات اقتصادية سلبية في بريطانيا.وكشفت بيانات رسمية اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بصورة مفاجئة في أبريل نيسان على أساس شهري وذلك بنحو 0.3%، بعد تراجع 0.1% في مارس آذار مما يمثل أول تراجعين متتاليين منذ بداية جائحة كورونا في 2020.وتتجه الأنظار نحو اجتماع السياسة النقدية لبنك إنكلترا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.أما على صعيد التداولات، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 1% إلى 1.2188 دولار، بعدما سجل 1.2144 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى له منذ أيار 2020.ومقابل العملة الأوروبية، انخفض الإسترليني بنحو 0.5% إلى 85.88 بنس لليورو بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 12 أيار.وعانت العملة البريطانية بالفعل أسبوعين متتاليين من الخسائر، إذ عززت بيانات التضخم القوية في الولايات المتحدة العملة الأميركية بجانب التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفدرالي.