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إقتصاد

سعر صرف دولار السوق الموازية يتخطى الـ30000 ...هذا ما سجله!

Lebanon 24
14-06-2022 | 03:30
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تراوح ما بين 30400 و30200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما افتتح على سعر 28650 و28700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وكان تراوح مساء أمس الاثنين، ما بين 28150 - 28250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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