ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 28800 - 29000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



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وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28600 - 28800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.