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إقتصاد

أعلى وتيرة بـ25 عاما.. الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 75 نقطة

Lebanon 24
15-06-2022 | 23:00
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أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بنسبة 75 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق، بأعلى وتيرة منذ 25 عاما.

وذكر الفيدرالي أنه رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 1.50% و1.75%.
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وكان الفيدرالي قد خفض الفائدة للصفر مع تفشي وباء كورونا، وأقر حزم تحفيز ضخمة، ونجم عن هذا التيسير الفائق للأسواق معدلات تضخم هي الأعلى في 40 عاما، وفق قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، والتي جاءت عند 8.6%.

وقال الفيدرالي إنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف. 
(العربية)
المصدر: العربية
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