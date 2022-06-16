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إقتصاد

"روسنفت" الروسية تدرس إنشاء وحدة لتداول النفط في دبي

Lebanon 24
16-06-2022 | 08:00
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تستكشف شركة النفط الحكومية الروسية روسنفت فكرة إنشاء وحدة لتداول النفط في دبي، والتي توضح كيفية تأثير العقوبات ضد موسكو على نظام التصدير في البلاد.

وزار مسؤولون من شركة روسنفت، دبي الشهر الماضي كما التقوا بمستشارين للمساعدة في إنشاء كيان جديد، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".
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وعُقدت الاجتماعات قبل وقت طويل من إعلان السلطات السويسرية الأسبوع الماضي أن البلاد ملتزمة بالعقوبات التي تستهدف روسيا. لكن هذه الإجراءات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لقيام بعض الشركات بإيجاد مناطق قضائية صديقة لموسكو.
 
يأتي ذلك، فيما أصبحت دبي وجهة رائدة للشركات الروسية والأثرياء الروس المهاجرين من البلاد. كما قالت الإمارات، إنها لن تتبع الدول الأوروبية والولايات المتحدة في معاقبة الكيانات الروسية.

قلص العديد من أكبر التجار وشركات النفط المستقلين في العالم بالفعل تعاملاتهم مع موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا والعقوبات التي أعقبت ذلك. لكن أولئك الذين لديهم اتصال مباشر مع روسيا يبحثون عن بدائل.

من جانبها، أفادت S&P Global Commodity Insights في 6 يونيو عن أن Litasco SA، وهي وحدة تجارية تابعة لشركة Lukoil PJSC الروسية، تبحث في دبي عن مكتب رئيسي جديد.

كما تفتتح شركة SUEK لإنتاج الفحم ومقرها موسكو وزوغ، وشركة الأسمدة EuroChem ومقرها سويسرا، وكلاهما أسسها الملياردير أندري ميلينشينكو، وحدات تجارية محلية في الإمارات.

يأتي ذلك، فيما استقال الرجل البالغ من العمر 50 عاماً من مجلسي إدارة الشركتين قبل فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على علاقته المزعومة بالكرملين، والتي عكستها سويسرا في ذلك الوقت.
(العربية)
المصدر: العربية
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