الدولار يسجل انخفاضاً.. هكذا افتتح صباحاً في السوق الموازية

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 28850 و28900 ليرة.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 28800 - 29000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

Advertisement