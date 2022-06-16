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إقتصاد

روسيا تجني عائدات طائلة من هذا القطاع... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-06-2022 | 12:00
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كشف تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن روسيا جنت نحو 20 مليار دولار كعائدات من صادرات النفط في شهر مايو الماضي، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بما في ذلك النفط.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن تقرير الوكالة الدولية، وأشارت الوكالة إلى أن عائدات تصدير النفط الروسي صعدت إلى نحو 20 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بزيادة 11% عن الشهر السابق (مارس 2022).
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وجاء ارتفاع عائدات صادرات النفط على الرغم من انخفاض أحجام الشحن، حيث استفادت روسيا من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأرفقت وكالة "بلومبرغ" تقريرها برسم بياني يظهر أكبر مشتري النفط الروسي، ووفقا له ما تزال أوروبا أحد أبرز أسواق النفط الروسي على الرغم من العقوبات ومساعي التخلي عن الخام الروسي.

تقرير يكشف عن جني روسيا عائدات كبيرة من صادرات النفط وكبار مشتري الذهب الأسود الروسي."بلومبرغ"

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