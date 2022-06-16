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إقتصاد

كم تبلغ كميات الغاز التي تصدرها مصر إلى أوروبا؟

Lebanon 24
16-06-2022 | 14:00
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ذكر وزير النفط المصري طارق الملا أن بلاده تصدر إلى أوروبا 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا في فصل الصيف، فيما تتجاوز هذه الكمية المليار في فصل الشتاء.

مصر تكشف كميات الغاز التي تصدرها إلى أوروباغاز إسرائيل "يسيل" في مصر" لينتقل إلى أوروبا
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الملا قوله "إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، الأربعاء، مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستسهم في زيادة كميات الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا على خلفية أزمة الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب" في أوكرانيا.

وكشف وزير النفط المصري يوم الأربعاء أن صادرات بلاده من الغاز الطبيعي إلى أوروبا تبلغ "500 مليون قدم مكعب يوميا في الصيف، ترتفع إلى أكثر من مليار قدم يوميا في الشتاء"."المصري اليوم"


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