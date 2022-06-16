الدولار ينخفض... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 28450 - 28550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



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وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 28850 - 28900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.