كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 28300 - 28400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 28400 - 28500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.