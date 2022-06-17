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إقتصاد

سعر صرف الدولار مساءً... كم بلغ؟

Lebanon 24
17-06-2022 | 13:54
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 28350 و28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 28300 و28350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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