سعر صرف الدولار مساءً... كم بلغ؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 28350 و28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 28300 و28350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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