Advertisement

إقتصاد

بوتين: الغرب أطلق العنان لمطبعة النقود

Lebanon 24
18-06-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-963230-637911341196451863.png
Doc-P-963230-637911341196451863.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الدول الغربية أطلقت العنان لطباعة النقود لتغطية العجز المالي في اقتصاداتها.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة ألقاها في الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أمس الجمعة.
Advertisement

وقال بوتين إن "السلطات الغربية الرائدة أطلقت المطبعة دون التفكير أو الرغبة في استخدام أدوات أخرى، وبهذه الطريقة البسيطة، بدأوا في تغطية عجز الميزانية الذي لم يسبق له مثيل".

وشدد على أن مزاعم تدهور الوضع الاقتصادي في الدول الأوروبية كان نتيجة للعملية الروسية في أوكرانيا، تشويه للحقائق.

وأشار إلى أن معدلات التضخم في بعض دول منطقة اليورو تجاوزت في الوقت الراهن مستوى 20%، لافتا إلى أن الغرب بدأ في البحث عن جهات يلقي اللوم عليها في ذلك.

وقال إن المعروض النقدي نما في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين بنسبة 38% وفي الاتحاد الأوروبي 20%.

وعن تداعيات العقوبات على روسيا، أشار بوتين إلى أن الخسائر المباشرة فقط التي تكبدها الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا بلغت حتى الآن 400 مليار دولار.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-06-18
16:00 | 2022-06-18
12:00 | 2022-06-18
10:00 | 2022-06-18
09:45 | 2022-06-18
08:00 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website