دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 28250 - 28350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 28350 - 28400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.